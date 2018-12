Villa Leon lädt ein: Der 22. "Markt der langen G'sichter"

NÜRNBERG - Jeder kennt sie: Weihnachtsgeschenke, die man doppelt bekommen hat, nicht gebrauchen kann oder sich schlichtweg nicht gewünscht hat. Dafür gibt es den "Markt der langen G'sichter". Am 28. Dezember findet die alljährliche Versteigerung in Nürnberg statt, bei der ungeliebte Geschenke in Bares verwandelt werden können.

Auch 2017 fanden ungeliebte Weihnachtsgeschenke einen neuen Besitzer. Zahlreiche Bewohner der Region kamen dafür in die Villa Leon. Foto: Michael Matejka



Alle Jahre wieder präsentiert sich der "Markt der langen G'sichter" in Nürnberg in der Villa Leon und befreit unglücklich Beschenkte von ihrem unnötigen Gut. Bereits zum 22. Mal findet das nachweihnachtliche Event statt und bietet die Möglichkeit, selbst die "scheußlichsten" Weihnachtsgeschenke sinnvoll loszuwerden.

Die Kultveranstaltung steht ganz im Sinne der Müllvermeidung und appelliert an den Nachhaltigkeitsgedanken, der bei dem jährlichen Konsumfest gerne mal in den Hintergrund gerät.

So funktioniert's:

Am Freitag, 28. Dezember 2018, geht es pünktlich um 9 Uhr los. Geschenke können bereits zum Einlass ab 8.30 Uhr im Eingangsbereich der Villa Leon abgegeben werden, jedoch sind pro Person oder Familie maximal drei Artikel erlaubt, die neu und originalverpackt sein müssen. Ein Mindestgebot kann bei Bedarf ebenfalls festgelegt werden. Dann steht dem wilden Bieten nichts mehr im Wege und "lange G'sichter" werden bald vor Freude strahlen.

Vom Erlös gehen 80 Prozent an die ehemaligen Besitzer und 20 Prozent an ein soziales Projekt. Weitere Informationen über den genauen Ablauf gibt es hier.

