Vodafone-Kunden in Nürnberg klagten über Störung

Kabelstrang war beschädigt - Circa 5000 Haushalte waren betroffen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Teil von Vodafone-Kunden, die in Nürnberg am Kabelglasfasernetz angeschlossen sind, hatten am Montag mit Empfangsproblemen zu kämpfen. Das Unternehmen konnte die Ursache der Störung ausfindig machen - und nun Entwarnung geben.

Vodafone bestätigte eine Störung am Montag in einem kleinen Teil Nürnbergs. © dpa



Vodafone bestätigte eine Störung am Montag in einem kleinen Teil Nürnbergs. Foto: dpa



Gegenüber nordbayern.de klagten User am Montag über Probleme im Netz von Vodafone. Wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigte, gab es seit etwa 8.18 Uhr "Einschränkungen in einem kleinen Teil unseres Kabelglasfasernetzes in Nürnberg". Und auch den Grund nannte die Firma: Bei Modernisierungsarbeiten sei ein Kabelstrang beschädigt worden. Laut Vodafone waren circa 5000 Haushalte betroffen, Technik-Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck daran, den Kabelstrang wieder instand zu setzen.

Nach Angaben des Anbieters waren die "ersten Haushalte seit 17 Uhr wieder vollständig ans Netz angeschlossen". Gegen 18.30 Uhr teilte Vodafone mit, dass die Störung behoben sei und alle Dienste wieder zur Verfügung stehen würden. Das Unternehmen entschuldigte sich bei den betroffenen Kunden. Bereits Ende Oktober hatten sich Vodafone-Kunden im Raum Nürnberg, Fürth und Neustadt/Aisch über schwarze TV-Bildschirme und/oder tote Internet- bzw. Festnetz-Signale geärgert.

sha