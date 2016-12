Vogelgrippe in Nürnberg: Stadt gibt keine Entwarnung

Funde toter Wasservögel gehen zurück - Weiterhin "große Dynamik" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Situation bleibt angespannt: Nach den H5N8-Funden im Stadtpark und am Wöhrder See kommt jetzt auch der Tucherhof als wahrscheinliches Infektionsgebiet in Nürnberg hinzu. Experten sprechen von einer "großen Ausbreitungs-Dynamik".

Zwar ging die Zahl der tot aufgefundenen Wildvögel im Nürnberger Stadtgebiet zurück - eine Entwarnung gibt es allerdings noch nicht. © dpa



Zwar ging die Zahl der tot aufgefundenen Wildvögel im Nürnberger Stadtgebiet zurück - eine Entwarnung gibt es allerdings noch nicht. Foto: dpa



Seit Mitte November grassiert die Vogelgrippe auch offiziell in Nürnberg - erst am Wöhrder See, wenig später dann auch im Stadtpark wurden tote Vögel gefunden, infiziert mit dem Subtyp H5N8.

Nun gibt die Stadt bekannt: Die Situation bleibt angespannt, auch der Tucherhof kommt als wahrscheinliches Infektionsgebiet in Betracht. Bereits am 22. November wurde dort ein totes Blesshuhn gefunden, an dem der Erreger H5 festgestellt wurde. Wegen der Nähe des Areals zum Wöhrder See und zum Stadtpark verzichteten die Verantwortlichen des Ordnungsamtes allerdings auf eine genauere Untersuchung.

Auch weitere tote Vögel vom Wöhrder See und Stadtpark wurden aufgrund der festgestellten H5N8-Fälle nicht mehr untersucht. Bei toten Wasservögeln von anderen Fundorten in Nürnberg wurde keine Infektion mit dem H5-Virus festgestellt. Insgesamt seien die Funde von toten Wasservögeln in Nürnberg jedoch zurückgegangen, so das Ordnungsamt.

Entwarnung kann die Stadt allerdings noch nicht geben. Experten vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) sagen, die Infektion breite sich räumlich weiterhin mit "großer Dynamik" aus.

Wegen der aktuellen Verbreitung von H5N8 bei Wildvögeln in Deutschland und ganz Europa sei das Einschleppungsrisiko des Virus in Nutzgeflügelbestände und auch in Vogelbestände zoologischer Einrchtungen durch direkte und indirekte Kontakte zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel hoch, so das FLI. Die Stallpflicht für Geflügelhaltungen und das Verbot von Geflügelmärkten und -ausstellungen gelten in Bayern deshalb vorerst weiter.

fas