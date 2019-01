"Die Leute lernt man am besten kennen, wenn man sie beim Essen trifft" - und genau dabei hat Michael Köllner, Trainer des 1. FC Nürnberg, am Dienstag in der Vesperkirche besonders viele Menschen kennengelernt. Der Club-Coach sah es als Selbstverständlichkeit an und half mit, Mahlzeiten zu verteilen.