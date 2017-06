Volles Programm an fünf Tagen wird derzeit wieder rund um die Dreieinigkeitskirche in Gostenhof geboten. Bei der Rock-Kärwa steht jeden Tag eine andere Band auf der Bühne - zum Beispiel Black Purple oder Hillman's Bluesband. Dazu gibt es alles, was eine traditionelle fränkische Kärwa zu bieten hat: Kinderprogramm, Lebkuchenherzen, Speis und Trank. Gleichzeitig findet außerdem das Stadtteilfest in Gostenhof statt. © Ralf Rödel