Volleyball am Hauptmarkt: Halbfinale der Damen steht fest

Wir berichten live von Tag zwei der Beachvolleyball-Tour im Herzen Nürnbergs - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Tag eins der Techniker Beach Tour ist passé. Die Frauen haben ihre ersten Gruppenspiele gestern Abend schon absolviert, heute geht es für die Herren an den Start. Wir sind wieder live vor Ort.

Auch am Samstag geht es bei der Techniker Beach Tour am Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Nicht nur auf den Rängen kocht die Stimmung, sondern auch im Sand. Die Profis kämpfen bei warmen 27 Grad um den Einzug ins Achtelfinale.

Bilderstrecke zum Thema

Schon am ersten von drei Tagen ging es auf dem Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Mitten in der Stadt traten die Teams bei strahlendem Sonnenschein gegeneinander an.