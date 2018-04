Volleyballerinnen des SV Schwaig machen Aufstieg perfekt

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird in der Bayernliga geschmettert - vor 40 Minuten

SCHWAIG - Was für ein Volleyball-Finale in Schwaig: Im alles entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bayernliga bewahrten die Damen des SV Schwaig die nötige Ruhe und setzten sich am Ende mit 3:1 gegen den TSV Eibelstadt II durch.

Bilderstrecke zum Thema Hallo Bayernliga! Damen des SV Schwaig schmettern sich zum Aufstieg Was für ein Erfolg für den SV Schwaig: Mit dem 3:1-Sieg im Relegationsspiel über den TSV Eibelstadt II machten die Volleyball-Damen den Aufstieg aus der Landesliga in die Bayernliga perfekt. Eine Premiere, denn noch nie zuvor spielte ein Damen-Team aus Schwaig in einer so hohen Spielklasse.



vah