Bis zu 18 Grad und reichlich Sonne sorgten am Sonntag für Frühlingsstimmung in Franken. Die Nürnberger zog es in die Innenstadt, wo sie sich in den Cafés das erste Eis des Jahres gönnten. An den Blumenständen ließen sie sich von der bunten Farbenpracht der Pflänzchen bezaubern.