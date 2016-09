Vom Strahlen des Brautpaares und dem Stress der Eltern

Die Nürnbergerin Sehiba Meral tanzt nicht nur auf multikulturellen Hochzeiten, sie organisiert sie — Zielstrebiges Energiebündel - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Ihr Tag beginnt um sechs Uhr morgens — und endet auch schon mal um drei Uhr nachts: Sehiba Meral ist Hochzeitsplanerin.

Hinter jeder unbeschwerten Hochzeit steckt vermutlich eine überaus talentierte Planerin. © Patrick Pleul/dpa



Hinter jeder unbeschwerten Hochzeit steckt vermutlich eine überaus talentierte Planerin. Foto: Patrick Pleul/dpa



Ihre Brautleute kennt sie alle noch, meist auch den Tag der Feier. Allen fühlt sie sich verbunden. 4000 Kontakte verwaltet ihr Smartphone, dazu 6000 Fotos und unzählige Videos. Zwischendurch trudelt eine WhatsApp-Nachricht ein: „Können wir uns noch mal den Saal ansehen wegen der Platzierung?“ In Sachen Kommunikation ist die Applikation für sie inzwischen unverzichtbar geworden.

Die Nürnbergerin plant den schönsten Tag für deutsche, türkische, italienische, arabische oder binationale Hochzeitspaare. Sie richtet Verlobungs-, Beschneidungs- und Henna-Feste aus. Ein Henna-Fest ist dem deutschen Polterabend vergleichbar, nur dass sich hier Mutter und Tochter symbolisch voneinander verabschieden.

In das Organisieren von Feiern ist die 45-Jährige „irgendwie reingeraten“. Seit gut neun Jahren managt sie private und geschäftliche Veranstaltungen für bis zu 400 Gäste. Anfangs noch nebenher. Ihren ersten Beruf Kinderpflegerin hatte sie für die Ausbildung zur Arzthelferin an den Nagel gehängt. War der Dienst in der Praxis beendet, ging es weiter zu UPS. An den Wochenenden jobbte sie nebenher als Bedienung bei Hochzeiten.

Im Zwölftonner voll Porzellan

Da war sie „Mädchen für alles“. Und es machte ihr Freude. Das Energiebündel begann selbst in das Geschäft einzusteigen. Mietete Lokalitäten an, kümmerte sich um Deko, Catering, Ablauf, Schminken, Haare, eben das ganze „Feintuning“. Unvergesslich ist ihr eine Feier für 700 Personen in einer Sporthalle in Kronach. „Mit dem Zwölftonner bin ich hochgefahren, hatte alles dabei, angefangen vom Porzellan über Salz- und Pfefferstreuer bis hin zum Zahnstocher.“

Zahnstocher? Meral lächelt. „Es war eine meiner ersten Hochzeiten. Ein älterer Herr hat mich angesprochen und gemeint, es sei alles perfekt gewesen, aber: Zahnstocher hätten gefehlt.“ Seither gehören Zahnstocher zur Grundausstattung, egal ob Festsaal, Auto oder Handtasche.

Die Zeit der angemieteten Lokalitäten ist inzwischen vorbei. Sehiba Meral hat ihre eigene „Kardelen-Organisation“ gegründet: „Eigener Saal, eigenes Catering, eigene Deko.“ Kardelen bedeutet im Übrigen Schneeglöckchen.

Bis voriges Jahr betrieb sie nebenher noch einen Secondhandladen für Brautmoden. Urlaub? Fünf Jahre habe sie keinen mehr gemacht, „Miete zahlen ist wichtiger“.

Hat viele Ideen für eine gelungene Hochzeit: Sehiba Meral. © Eduard Weigert



Hat viele Ideen für eine gelungene Hochzeit: Sehiba Meral. Foto: Eduard Weigert



Die nächste Feier steht am Wochenende bevor: 250 Gäste. Im Kofferraum von Merals Wagen liegen 600 Meter Tüll. Damit soll die Saaldecke dekoriert werden. „Hab ich noch schnell bestellt.“ Der Tüll ist weiß, Dekofarbe ist Türkis. Türkis sei überhaupt angesagt in dieser Saison, neben Flieder, Lachs und Altrosa. Was sie an den Hochzeiten so fasziniert? „Ich lerne jedes Mal neue Menschen kennen. Jede Feier ist anders. Du siehst das Strahlen des Brautpaars und den Stress der Eltern.“

Die Frau mit deutschem Pass und türkischen Wurzeln ist ein Wirbelwind. Ob sie in der Schule hat stillsitzen können? Daran könne sie sich jetzt gar nicht mehr erinnern, „aber ich glaube nicht. Ich wollte schon immer einfach nur machen.“

Mit 24 Jahren ist sie von zu Hause aus- und in die erste eigene Wohnung eingezogen. Alleine, ohne Mann. „Das war schon eine harte Nuss für meine Mutter.“ 800 D-Mark betrug die Miete. Eines Tages lag ein Kuvert mit Geld im Briefkasten, es stand kein Name dabei. Die Tochter wusste auch so, dass es von der Mutter kam. Sie nahm den Umschlag, brachte ihn zurück: „Mama, nimm es bitte wieder, sonst schaffe ich doch mein Leben nicht“, hat sie ihr erklärt.

Das ihre will sie alleine schaffen. Und sie hat diesen Motor, der sie antreibt: Sie muss etwas tun. Fahrlehrerin wollte sie ebenfalls schon werden. Die nötigen Führerscheine hat sie alle in der Tasche, inklusive den für Lkw mit Hänger, den Motorradschein sowieso. Ach, ja, Gabelstapler fahren kann sie auch. Den Schein hat sie damals bei UPS gemacht. Zu ihrem Vorgesetzten hatte sie gesagt, ich will auch. Seine Antwort: „Meral, du bist eine Frau!“ Das Ergebnis: Sie war die einzige Frau unter den Kollegen, die das Fahrzeug fuhr. Das mit der Fahrschullehrerin ist aber doch nichts geworden: „Immer nur neben jemandem sitzen. Das geht gar nicht.“

Vor zwei Jahren ist die überzeugte Single-Frau auf den Mann gekommen – „er war hartnäckig“ – und zwischenzeitlich auch verlobt. Heirat? „Keine Zeit.“

SABINE STRICKSTROCK