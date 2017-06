Tempo-Haus steht groß auf dem Gebäude. Innen aber sind Papiertaschentücher nur noch gefragt, wenn in der Kita die Nasen oder in den Etagen darüber Prüfungen schieflaufen. Ein Rundgang durch das etwas andere Schulhaus. Der Schriftzug hoch oben am Gebäude Ecke Äußere Bayreuther Straße und Schoppershofstraße hat sich vielleicht geändert... © NN