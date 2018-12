Dick mit Schokolade übergossen, im Innern bereits die Zutatenvielfalt ablesbar. In der Nase tiefe, kakaodominierte Schokoladenaromatik, animiert sofort zum Reinbeißen. Begleitet von kandiert-fruchtigen Noten von Zitronat/Orangeat. Harmonisch verbunden mit Aromen intensiv gerösteter Haselnüsse, die mich sofort ans Piemont erinnern. Intensiv, kräftig, aber wie diese Aromen hier zusammenwachsen ist wirklich beeindruckend. Am Gaumen sofort wieder Orangeat, Zitronat, in angenehmer Ausgewogenheit zwischen Süße und Zitrusnoten. Wieder diese Nussaromen, an Haselnussschnitten erinnernd... © Harald Schieder