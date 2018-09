Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem August 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Sehen und gesehen werden, das gehört bei einem "England-Treffen" mit britischen Oldtimern dazu. Auf dem Gelände des Ofenwerks in Klingenhof schauten am Sonntag wieder viele Automobilfans quer durch die Generationen vorbei.

Es ist das Highlight im Party-Kalender von Kraftshof: Am Sonntag zog der Kärwa-Umzug durch den kleinen Ort im Knoblauchsland. Weil der Sommer noch einmal alle Register zog, zogen auch die Feierwütigen blank - und stellten einen Pool auf einen Umzugswagen. Wir haben die Bilder!

Bummeln bei herrlichem Herbstwetter - das ließen sich viele Nürnberger und Shoppingfans aus dem Umland am verkaufsoffenen Sonntag in Nürnberg nicht entgehen. Und so herrscht zwischen 13 und 18 Uhr buntes Treiben zwischen den Einkaufsläden und auch der Herbstmarkt und viele Cafés luden zum Verweilen ein.