An unterschiedlichen Orten in Nürnberg feierten die Parteien auf ihren Partys das Ende des Wahlkampfs. Während die CSU im Gutmann am Dutzendteich gespannt auf die ersten Zahlen wartete, versammelte sich die SPD im Karl-Bröger-Zentrum, die FDP im Mr. Bleck sowie die AfD im Speiselokal Kim Ngoc. Doch nicht über all war die Stimmung nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen gut. © Günter Distler