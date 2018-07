Von Straße gedrängt? Audi-Fahrer rumpelt in Baustelle

Zweiter Pkw soll beteiligt gewesen sein - Fahrer flüchtete vom Unfallort - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - In der Nacht zum Samstag ist ein Audi-Fahrer im Nürnberger Norden mit seinem Wagen in eine Baustelle gefahren. Dort krachte er frontal gegen einen geparkten Mercedes. Ein anderer Pkw, dessen Fahrer vom Unfallort geflüchtet sein soll, soll den Audi von der Straße abgedrängt haben.

