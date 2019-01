Von Streichers Gauhaus zum Herzstück der Zeitung

NÜRNBERG - Neues Leben in alten Hallen: Für das eigene Haus hat der Titel unserer vor mehr als einem Jahr begonnenen Serie noch eine ganz eigene Bedeutung – und das seit 70 Jahren. Denn die Nürnberger Nachrichten bezogen damals mit Bedacht ein Anwesen, in dem in der NS-Zeit der braune Ungeist in besonders widerlicher Ausprägung geherrscht hatte.

Holzvertäfelte Wände und Bilder fränkischer Künstler gehören heute zu den bestimmenden Akzenten in der Eingangs- und Empfangshalle. Immer noch ein Blickfang ist freilich auch die breite Treppe, die sich mit einigen anderen Baudetails wie etwa Türen, Türstöcken und Fliesen aus der Entstehungszeit des Hauses erhalten hat. © Foto: Roland Fengler



Im sogenannten Gauhaus hatte der selbst ernannte „Frankenführer“ Julius Streicher Regiment geführt – und sein antisemitisches Hetzblatt "Der Stürmer" herausgegeben. Dass die Nürnberger Nachrichten genau hier einzogen, war Signal und Symbol zugleich für den Neuaufbruch und die Überwindung jener fatalen Ideologie und Propaganda, die in die Katastrophen des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs geführt hatte. Heute geht es, unter freilich ganz anderen Vorzeichen, wieder um einen Aufbruch zu neuen Ufern – diesmal vor allem angesichts der teils radikalen Umbrüche in der Medienwelt.

