Vor 110 Jahren: Nürnberg versinkt in den Fluten der Pegnitz

Jahrhunderthochwasser jährt sich - Sehenswerte alte Aufnahmen - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Vor genau 110 Jahren herrschte in Nürnberg Land unter: Am 5. und 6. Februar 1909 erlebte die Pegnitz ihr größtes Hochwasser aller Zeiten. In der Altstadt herrschte Chaos, zwei Männer verloren ihr Leben und der Sachschaden war immens. Wir zeigen Aufnahmen von damals.

Bilderstrecke zum Thema Katastrophe in Nürnberg: Das Jahrhundert-Hochwasser von 1909 In der Nacht von 5. auf 6. Februar 1909 stieg das Wasser der Pegnitz innerhalb von zwei Stunden über zwei Meter an und erreichte den bislang unerreichten Höchststand von 4,67 Meter an der Museumsbrücke. Sehen Sie hier eine Auswahl an raren Bildern.



jm