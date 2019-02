Vor der Messe: Bündnis demonstriert gegen Spielwarenbranche

"Fair Toys" möchte auf prekäre Arbeitsbedingungen aufmerksam machen - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Gefährliche Chemikalien, Niedriglöhne oder unhygienische Zustände: Diese Probleme gehören für die Fabrikarbeiter und -arbeiterinnen in der Spielwarenbranche zum Alltag. Darauf möchte auch das Nürnberger Bündnis Fair Toys aufmerksam machen - und demonstrierte am Freitag vor der Messe.

Bilderstrecke zum Thema

In Tierkostümen gegen prekäre Arbeitsbedingungen in den Spielzeugfabriken vorgehen: Das Nürnberger Bündnis Fair Toys (NBFT) hat am Freitag vor der Messe gegen vor der Messe demonstriert. Deshalb informierten Fuchs, Bär und Löwe über die Schattenseiten der Spielzeugwelt und über die Forderungen des Bündnisses.