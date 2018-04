Vor G9-Start: Raumnot bei Nürnberger Gymnasien

Auch die neue Stundenverteilung machen den Schulen zu schaffen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vor dem Start des neunjährigen Gymnasiums (G9) im Schuljahr 2018/19 haben die Nürnberger Schulleiter noch viel zu tun: Wegen der Umstellung steigt der Raumbedarf.

Schon jetzt platzen viele Schulen aus allen Nähten - auch das Hans-Sachs-Gymnasium in Nürnberg. © Timo Schickler



Der Raumbedarf steigt und dabei platzen schon jetzt viele Schulen aus allen Nähten. Auch die neue Stundenverteilung macht den Pädagogen zu schaffen. Es ist noch viel zu tun: Auf Grundlage der neuen Stundentafeln für das neunjährige Gymnasium feilen die Schulen unter Hochdruck an den Stundenplänen.

"Bis zum 15. Mai müssen wir im Kultusministerium unsere Unterrichts- und Lehrerbedarfsplanung für das nächste Schuljahr einreichen", sagt der Chef des Hans-Sachs-Gymnasiums in Maxfeld, Wilfried Büttner. Zugleich muss sich Büttner darüber Gedanken machen, wie viele Fünftklässler er im Herbst aufnehmen kann.

Planungen ohne Ergebnis

Fünf Eingangsklassen, wie in der Vergangenheit, werden es sicher nicht sein. Das G9 braucht mehr Platz und er kann den Altbau von 1903 nicht ausklappen wie ein Bilderbuch. Die Raumnot macht Büttner zu schaffen. "Wir mussten am Hans-Sachs schon vor fünf Jahren 30 Kinder abweisen." Der Platzmangel sei nichts Neues. "Seit zehn Jahren plant das Schulreferat ein weiteres Gymnasium, ohne Ergebnis."

Büttner ist Stellvertreter des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Mittelfranken, Martin Rohde. Der soll, wenn es nach Schulreferent Klemens Gsell geht, beim Thema Raumnot eingreifen und koordinieren, dass nicht alle Gymnasien ab Herbst drastisch die Zahl der Eingangsklassen reduzieren. Dennoch sei klar, dass Fünftklässler künftig seltener an ihrem Wunschgymnasium unterkommen, sagt Gsell. Er steht unter Druck: Die Kommune muss für vernünftige Arbeitsbedingungen in den Gymnasien sorgen.

Nachmittags möglichst kein Unterricht

Für das Schuljahr 2025/26 rechnet er mit mindestens 1600 zusätzlichen Gymnasiasten. Eng verknüpft mit der Raumnot ist die neue Stundenverteilung im G9. In der Unter- und Mittelstufe soll nachmittags möglichst kein Unterricht stattfinden, mehr als zwei Stunden Sport sollen es nicht sein. Am G8 hatte Eltern gestört, dass ihre Kinder nachmittags kaum Zeit für Hobbys hatten.

Doch um die Stundenzahl zu reduzieren, musste das Kultusministerium bei den Fächern ran. "Und ich gehe trotzdem davon aus, dass wir spätestens ab der 7. Klasse aufgrund der Raumsituation Nachmittagsunterricht haben", sagt Büttner. Für ihn ist der Preis dafür, in der Unterstufe nachmittags frei zu haben, ohnehin zu hoch. Denn um bei 30 Wochenstunden einen Schnitt machen zu können, wurden auch die Intensivierungsstunden gekürzt, obwohl diese laut Kultusministerium "ein bewährtes Instrument der individuellen Förderung" sind.

Im achtjährigen Gymnasium gab es in den Klassen 5 bis 7 insgesamt fünf Förderstunden, im G9 sind es noch drei. Also eine pro Jahrgangsstufe. Büttner nennt ein weiteres Problem: "In den Großstädten haben wir aber viele Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen, gleichzeitig erzählen mir Englischlehrer, dass die Fünftklässler mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen kommen, und wünschen sich eine zusätzliche Stunde." Für Büttner sind Migrantenkinder, die auch bisher oft in der Unterstufe schon scheitern, bereits die G9-Verlierer.

