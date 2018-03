Vor Nürnberger Disco: Mann niedergeschlagen und beraubt

Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Hauptbahnhof - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte einen 21 Jahre alten Mann vor einer Disko in der Nürnberger Innenstadt angegriffen und ausgeraubt. Sie flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Die Kripo sucht Zeugen.

Der junge Mann hielt sich gegen 2.45 Uhr vor dem Kneipenklub "Hinz X Kunz" am Marientorgraben auf, als er plötzlich von fünf bis sechs Personen angegriffen wurde. Die Gruppe soll ihn niedergeschlagen und auch noch getreten haben, als er schon am Boden lag, teilte die Polizei am Freitag mit.

Dabei soll einer der unbekannten Schläger den Geldbeutel aus der Hosentasche des 23-Jährigen geraubt haben. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß über die Gleißbühlstraße in Richtung Hauptbahnhof. Der junge Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter konnte er nicht beschreiben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 0911/2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

horn