Vorfahrt missachtet: Radfahrer kollidiert mit Pkw

Radler mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Durch einen Moment der Unaufmerksamkeit stieß ein Radfahrer am Mittwochabend mit einem Pkw zusammen. Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen am Kopf.

Am Mittwochabend fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Rad gegen 19.45 Uhr die Tuchergartenstraße in Richtung Pirckheimerstraße entlang. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, missachtete er jedoch die Vorfahrt der von rechts kommenden 31-jährigen Pkw-Fahrerin, als er an der Kreuzung zur Pirckheimerstraße ankam.

Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 67-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr besteht jedoch glücklicherweise nicht. Der Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.