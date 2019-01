Vorhang auf: Spielwarenmesse 2019 lockt mit Neuheiten

Auch in diesem Jahr sind wieder Hersteller aus aller Welt vertreten

NÜRNBERG - Auch dieses Jahr verspricht die größte Spielwarenmesse der Welt internationale Trends und Spielzeug-Neuheiten, die Kinderaugen seit siebzig Jahren zum Strahlen bringen. Gekoppelt mit Events und Showeinlagen öffnete die Messe am Mittwoch ihre Türen und lädt noch bis zum 3. Februar dazu ein, in die innovative Welt der Spielzeugindustrie einzutauchen. Hier kommen die ersten Eindrücke in Bildern.

Spiel, Spaß und Innovation: Eindrücke der Spielwarenmesse 2019 Auch 2019 heißt es auf der Nürnberger Spielwarenmesse wieder Plüsch, Kitsch und Innovation! Vom klassischen Rennauto bis hin zur app-gesteuerten Lokomotive und Kinder-Drohnen. Verschiedene Hersteller präsentieren seit 70 Jahren ihre neuesten Produkte und sorgen jedes Jahr für Spiel und Spaß.



