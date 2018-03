Vorsicht Trickdiebe: Falsche Handwerker in Langwasser

NÜRNBERG - In den vergangenen Monaten hatten mehrfach angebliche Handwerker an den Türen in Langwasser geklingelt und sich so Zugang zu den Wohnungen verschafft. Später stellten die Bewohner fest, dass Bargeld oder Wertgegenstände fehlten und informierten die Polizei.

Die Bewohner bemerkten, dass Bargeld oder Wertgegenstände fehlten. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei jetzt zwei Männer, 27 und 34 Jahre alt, sowie eine 27-jährige Frau auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Im Fahrzeug des Trios fanden die Beamten einen fünfstelligen Geldbetrag sowie weiteres vermeintliches Diebesgut. Die Polizei geht davon aus, dass die Festgenommenen zu einer kriminellen Bande gehören und prüfen, ob sie für weitere Straftaten in Frage kommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Trio der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erlassen hat.

