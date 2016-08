DAS Burger-Urgestein der Stadt. User Matthias Eberlein bezeichnet das Chong's Diner als "einen alten Platzhirschen, den es schon lange vor der exponentiellen Verbreitung von Burgerläden gab und der schon aus diesem Grund genannt gehört (schließlich war er früher im genannten Five Diner)." Recht hat er! Wir ergänzen: Es gibt Burger in 31 Varianten, Sandwiches, Salate, Steaks, Fingerfood. Die Brötchen werden extra vom Bäcker gebacken und das Fleisch kommt vom Metzger.

Mehr zu Chong's Diner gibt es in unserer Gastro-Datenbank. © Roland Fengler