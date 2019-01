VW-Bus in Nürnberg entwendet: Polizei sucht Zeugen

Im Heckenweg entwendeten die Täter einen VW T4 Multivan - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Erneut haben Fahrzeug-Diebe in der Region zugeschlagen: In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Gartenstadt einen VW-Bus gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der graue VW T4 Multivan stand abgeschlossen im Heckenweg vor dem Wohnhaus der Eigentümer. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen N - II 414 hat einen geschätzten Wert von 12.000 Euro. Die Täter müssen in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zugeschlagen haben. Am Samstagmorgen war der T4 weg, gegen 7.45 Uhr wurde der Diebstahl entdeckt. Wer hat in der Nacht vom Freitag (18. Januar) auf Samstag in der Gartenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht?

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer: (0911) 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bro