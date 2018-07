VW-Bus kollidiert in Nürnberg mit Moped: Mann verletzt

Die Tram-Linie 5 fuhr nur zwischen Worzeldorfer Straße und Christuskirche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitag ist ein VW-Bus mit einem Moped-Fahrer kollidiert. Der Mann musste medizinisch versorgt werden. Im Bereich Aufseßplatz standen die Straßenbahnen in beiden Richtungen still.

Der Fahrer eines VW-Busses hat am Freitagabend auf Höhe Aufseßplatz einen Moped-Fahrer angefahren. Der Mann stürzte auf die Straße und erlitt Verletzungen.

Die Landgrabenstraße war nach dem Unfall bis etwa 21.15 Uhr für den Tram-Verkehr gesperrt. Auf den Linien 5 und 6 kam es zu Einschränkungen. Die VAG richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

