VW gerät auf Gleisbett: Straßenbahn-Linie 5 lahmgelegt

Vorfall im Nürnberger Stadtteil Tullnau am Norikus - Auto mit auswärtigem Kennzeichen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - In der Nürnberger Kressengartenstraße ist es am Samstagabend zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Ein Volkswagen blockierte die Gleise nahe der Haltestelle Tullnaupark und musste abgeschleppt werden - mit Auswirkungen für den Straßenbahnverkehr.

Für die Straßenbahn der Linie 5 in Richtung Tiergarten ging es nahe der Haltestelle Norikerstraße nicht weiter. Schuld daran hatte ein in Nürnberg auf Abwegen gekommener Volkswagen. © Ebinger



Die Fahrerin war in dem Volkswagen mit auswärtigen Kennzeichen unterwegs, so ein Polizeisprecher. Zum Zwischenfall kam es gegen etwa 17.50 Uhr, wie die VAG mitteilte.

Straßenbahn der Linie 5 kommt am Norikus nicht weiter: Eine ortsfremde Fahrerin ist ihrem Navi gefolgt und mit dem Auto ins Gleisbett geraten. (Foto Ebinger) pic.twitter.com/4FAO4efgsD — Die Lokalredaktion (@nn_lokales) 13. Januar 2018

Die Linie 5 in Richtung Tiergarten konnte daraufhin nicht weiterfahren, da das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die Straßenbahnen in Richtung Tiergarten endeten daher vorzeitig und fuhren nur noch bis zur Haltestelle Marientunnel. Um 19 Uhr wurde der Volkswagen dann abgeschleppt, um 19.45 Uhr wird die Straßenbahn wieder wie geplant fahren, so die VAG.

Wie das Fahrzeug auf das Gleis kam, konnten weder Polizei noch VAG erklären. Nach ersten Informationen soll die Frau aber ihrem Navigationsgerät gefolgt und daraufhin auf die Gleise geraten sein.

