Wagen ausgehebelt: Auto landet in Nürnberg auf der Seite

Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt - Wohl keine Verletzten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 84 Jahre alter Autofahrer so unglücklich von der Straße abgekommen, dass sein Kleinwagen dabei ausgehebelt wurde und auf der Seite landete.

Der Mann wurde von Anwohnern aus seiner misslichen Lage befreit worden. Foto: NEWS5 / Herse



Am Mittwoch gegen 12 Uhr war der Mann in der Siedlerstraße unterwegs und bog nach rechts ab. Dabei rammte er ein geparktes Auto, und zwar so unglücklich, dass sich sein Hyundai auf die Seite legte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort, da es zunächst hieß, dass der Autofahrer im Wagen eingeklemmt worden sei.

Der Mann war jedoch bereits von Anwohnern aus seiner misslichen Lage befreit worden, nach Polizeiangaben wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. Um den Verkehr schnell wieder fließen zu lassen, stellten Polizisten den Unfallwagen auf die Räder und schoben ihn zum Fahrbahnrand. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

