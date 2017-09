Wahlergebnisse aus Nürnberg: Die Grünen punkten im Norden

Kurzbeschreibung: Am 24. September 2017 wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Im Wahlkreis Nürnberg-Nord sind folgende Stadtteile zusammengefasst:

Almoshof, Altstadt-St. Lorenz, Altstadt-St. Sebald, Bärenschanze, Bielingplatz, Boxdorf, Buch, Buchenbühl, Dutzendteich, Eberhardshof, Erlenstegen, Flughafen, Galgenhof, Gleißhammer, Glockenhof, Gostenhof, Großgründlach, Guntherstraße, Himpfelshof, Kraftshof, Laufamholz, Ludwigsfeld, Marienberg, Marienvorstadt, Maxfeld, Mögeldorf, Mooshof, Muggenhof, Neunhof, Pirckheimerstraße, Sandberg, Schafhof, Schleifweg, Schmausenbuckstraße, Schniegling, Schoppershof, St. Jobst, St. Johannis, Tafelhof, Thon, Tullnau, Uhlandstraße, Veilhof, Westfriedhof, Wetzendorf, Wöhrd, Zerzabelshof und Ziegelstein

Bei der letzten Bundestagswahl 2013 wurde in diesem Wahlkreis per Direktmandat in den Bundestag gewählt: Dagmar Wöhrl (CSU)

