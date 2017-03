Wahlkampf in Nürnberg: Demo gegen AKP-Politiker

NÜRNBERG - Der türkische Wahlkampf hat auch in Nürnberg begonnen: Der AKP-Politiker Taner Yildiz hat am Dienstag auf einer nichtöffentlichen Stadttour für die geplante Verfassungsreform in der Türkei geworben. Drei Dutzend Menschen protestierten gegen den Auftritt.

Während drinnen der türkische Ex-Minister Taner Yildiz für Erdogans Verfassungsreform warb, demonstrierten draußen Gegner für ein Nein ("Hayir") beim Referendum. © Roland Fengler



Mehrere Oberklasse-Autos deutscher Hersteller fahren die Platenstraße entlang, eine unscheinbare Straße im Gibitzenhofer Industriegebiet. Immer mehr sehr korrekt gekleidete Herren und viele Frauen mit Kopftuch strömen zum Kardelen-Saal, einem Souterrain-Raum am Ende der Straße. Gleich soll hier Taner Yildiz auftreten. Der 54-Jährige war von 2009 bis 2015 Energieminister und gilt als Vertrauter des türkischen Präsidenten Erdogan. Großer Beifall brandet unter den 400 Gästen im Saal auf, als der AKP-Mann mit seiner Entourage eintrifft. Normalerweise feiern hier Türken ihre Hochzeit.

Der türkische AKP-Politiker Taner Yildiz wirbt in Nürnberg für die Verfassungsreform von Erdogan. © Roland Fengler



Draußen stehen drei Dutzend Gegendemonstranten, die dem Aufruf des Demokratischen Kongresses der Völker (HDK) gefolgt sind, einer pro-kurdischen Vereinigung. Während drinnen alles Türkisch läuft, ist die Kundgebung draußen zweisprachig. "Die Probleme der Türkei werden nicht durch eine Alleinherrschaft gelöst", ist zu hören. "Auch wir wollen eine starke Türkei, aber eine, in der Freiheit und Wohlstand für alle herrschen."

Ein Redner sagt, es sei traurig, dass gerade die Türken, die in Deutschland leben, einem Land, das den Faschismus überwunden habe, so sehr die drohende Ermächtigung eines Autokraten wie Erdogan bejubeln.

Yildiz reist derzeit durch deutsche Städte. Auf seinem Programm in Nürnberg standen Besuche beim Generalkonsul, bei den Moscheevereinen Milli Görüs und Ditib sowie im Unternehmerverein Müsiad.

Die abendliche Veranstaltung in Gibitzenhof war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Nur beiläufig hatte die Stadt Nürnberg überhaupt davon erfahren. "Über Facebook und die Polizei", wie Robert Pollack, Vizechef des Ordnungsamts, sagte. Ohne Wissen der Behörde verlegten die Veranstalter, Nürnberger AKP-Helfer, die Ansprache kurzfristig von Höfen in die Platenstraße. Da es sich um Privatgrund handelte, habe die Kommune den Auftritt nicht verbieten können, sagte Pollack.

