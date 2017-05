Während Frau kollabiert: Bierdose auf Helfer geschleudert

32-jähriger Nürnberger wurde im Hauptbahnhof festgenommen - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Eine 92-Jährige ist am Montagabend am Nürnberger Hauptbahnhof zusammengeklappt. Während das Sicherheitspersonal sofort Hilfe leisten wollte, wurden sie von einem Unbekannten mit einer vollen Bierdose beworfen. Danach lieferte sich der Nürnberger noch einen Ringkampf mit der Polizei.

Wegen Kreislaufproblemen kollabierte die 92-Jährige gegen 21 Uhr am Vorplatz des Nürnberger Hauptbahnhofs. Das anwesende Sicherheitspersonal der Bahn war sofort zur Stelle, um Erste Hilfe zu leisten. Sekunden später warf ein Unbekannter eine Bierdose in Richtung der Helfer, die diese nur knapp verfehlte.

Eine Streife konnte den Tatverdächtigen aufgrund der genauen Zeugenbeschreibung schon kurze Zeit später im Hauptbahnhof ausfindig machen. Doch während die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, wurde er äußerst rabiat und ging auf die Bamten los. Nur mit Anwendung von Gewalt konnten die Einsatzkräfte die Angriffe des 32-Jährigen abwehren und ihn fesseln. Dabei zog er sich eine Nasenbeinfraktur zu. Doch der agressive Schläger war noch lange nicht ruhig gestellt: In der Dienststelle bespuckte er Wände und Türen und beleidigte die Polizisten.

Da der Nürnberger schon mehrfach innerhalb der letzten Wochen gegen das Gesetz verstoßen hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth an, dass er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen muss. Außerdem wird er am Dienstag einem Untersuchungsrichter vorgestellt. Die Bundespolizisten leiteten gegen den 32-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

