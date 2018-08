Während Tuning-Treffen in Nürnberg: 600 Fahrer zu schnell

NÜRNBERG - Während sich die Tuningszene am vergangenen Samstag im Umfeld des Max-Morlock-Stadions traf, hatte die Polizei rund um das Gelände die Raser im Visier. Von 12.000 Verkehrsteilnehmern waren 600 zu schnell.

Die Tuningszene traf sich am Samstag im Max-Morlock-Stadion. Foto: Roland Fengler



Allerdings, so teilt die Polizei mit, seien die beanstandeten Autofahrer nicht überwiegend der Tuning-Szene zuzurechnen. Vielmehr gehe der Hauptanteil an Tempo-Verstößen auf das Konto des täglichen Individualverkehrs. Überwacht wurde in den Abendstunden. Dabei nahmen die Beamten knapp 12.000 Kraftfahrzeuge ins Visier. Rund 600 Fahrer müssen wegen Missachtung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ein Verwarnungsgeld bezahlen, weitere 150 erhalten einen Bußgeldbescheid und Punkte im Verkehrszentralregister. Gegen 30 Kraftfahrer wird ein Fahrverbot verhängt. Ein Taxifahrer war der Spitzenreiter des Tages: Es überschritt die Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 50 km/h um 55 Kilometer pro Stunde.

Das Treffen der Tuningszene selbst wurde von der Verkehrspolizei Nürnberg überwacht und polizeilich betreut. Die Veranstaltung sei absolut störungsfrei verlaufen, heißt es. Laut Veranstalter bestaunten rund 3000 Besucher die ausgestellten 700 Fahrzeuge privater Fahrzeugbesitzer und zahlreicher Firmen aus der Branche. Verkehrsbehinderungen habe es bei Anreise und Abfahrt der Besucher nicht gegeben.

