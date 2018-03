Wärme zum Verein: Albert Hasenstab und seine Club-Heizung

FCN-Fan entpuppte sich als Kenner der Meistermannschaft von 1948 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eigentlich wollte Albert Hasenstab im Gespräch vor allem seinen Club-Glasheizkörper vorstellen. Ein Wärmespender in den Farben und mit dem Logo des 1. FC Nürnberg – das ist schon originell genug. Aber im Gespräch entpuppte sich der 69-Jährige dann auch noch als intimer Kenner jener Mannschaft, die vor 70 Jahren den siebten Meistertitel für den Club gewinnen konnte.

Der 69-jährige Albert Hasenstab ist glühender Club-Fan. © Marco Puschner



Am 8. August 1948 schlug der Club im Endspiel um den Titel (die Bundesliga gab es noch nicht) den 1.FC Kaiserslautern mit 2:1. Vorstopper jener Meisterelf war Georg "Schorsch" Kennemann, zu dem Hasenstab Jahrzehnte später beste Kontakte hatte. Und das kam so: Der heutige Hersteller von Marmorheizungen spielte als junger Mann Fußball für seinen Heimatverein, den TSV Rothenbuch im Spessart. Für die Rothenbucher wiederum engagierte sich in verschiedensten Funktionen Edgar Englert, der ein so großer Fan von dem besagten alten Meisterspieler war, dass er sogar mit Spitznamen "Schorsch Kennemann" hieß. Vermutlich, erinnert sich Hasenstab, waren es die knielangen Hosen, Kennemanns Markenzeichen, die Englert an dem Abwehrspieler so begeisterten.

"Als ich dann 1976 aus beruflichen Gründen nach Nürnberg umzog, gab er mir mit auf den Weg, den richtigen Kennemann ausfindig zu machen und einen Kontakt herzustellen." Das gelang – aber nicht nur das. "Der Club hat sich damals um seine alten Meisterspieler nicht gekümmert." Also nahm Hasenstab die Sache in die Hand und führte jene Mannschaft, die 1948 die erste deutsche Meisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gewann, weitgehend wieder zusammen. "Die haben sich alle so gefreut, sich wiederzusehen. Auch die Frauen waren dabei." Man traf sich in der Kneipe "Bierbrunnen" in der Nürnberger Südstadt, die Hasenstab zwischen 1978 und 1988 betrieb.

Heizung in Club-Farben

Doch der Mann aus dem Spessart, der noch für den TSV Rothenbuch als Libero spielte, nahm die alten Meisterspieler und allen voran Kennemann auch mit in seine Heimat. Die Bewohner aus dem Spessart hätten den "Schorsch" bewundert, aber der habe sich freilich nicht als Star gesehen, berichtet Hasenstab. Kennemann starb 1987 im Alter von 73 Jahren. Doch die Zeitung Main-Echo titelte 1991 noch einmal: "Schorsch Kennemann gestorben", was bei einigen Lesern für Verwirrung gesorgt haben könnte. Indes galt es nun, den Tod des falschen Kennemann, jenes rührigen Fußball-Funktionärs aus Rothenbuch, zu betrauern. Edgar Englert wurde nur 59 Jahre alt.

Eine interessante Geschichte, die Hasenstab zum NZ-Gespräch mitbrachte und mit alten Fotos untermauerte. Doch die rot-schwarzen Glasheizkörper (insgesamt gibt es noch rund 30 Stück) sollen nicht vergessen werden. Die Geräte, die vor allem als Zusatzheizung gedacht sind, kosten über 500 Euro und sind daher freilich etwas teurer, als wenn man sich zum Beispiel Bettwäsche in Club-Farben kauft. Aber Hasenstab meint, es müsse auch Fanartikel in diesen Preisklassen geben. "Ich denke, es gibt schon einige, die sich das ins Büro oder ins Gartenhaus hängen wollen."

Marco Puschner