Warmer Geldregen: Nürnberg bekommt 8,8 Millionen Euro mehr

NÜRNBERG - Finanzspritze für die Stadt Nürnberg: Die Schlüsselzuweisungen des Freistaats steigen heuer gegenüber 2018 um 8,8 Millionen auf gut 229 Millionen Euro. SPD-Abgeordnete kritisieren jedoch den Zeitpunkt der Bekanntgabe der genauen Summe.

Die Stadt Nürnberg erhält in diesem Jahr vom Freistaat Schlüsselzuweisungen von gut 229 Millionen Euro. © dpa



Die Zahlen wurden dem Bayerischen Landtag mitgeteilt, erklärten die SPD-Abgeordneten Stefan Schuster und Arif Taşdelen. Das seien vier Prozent mehr im Vergleich zum letzten Jahr. "Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nicht zweckgebunden, sondern stärken die Kommunalfinanzen insgesamt. "Die Kommunen können über die Verwendung der Mittel frei entscheiden", erläutern sie.

"Mehr Schlüsselzuweisungen führen zu mehr finanziellem Handlungsspielraum. Nürnberg investiert viel in Schul-, Straßen und Brückensanierungen, da tut das Plus gut", so die Nürnberger Abgeordneten. Sie kritisieren die Staatsregierung aktuell dafür, dass die Schlüsselzuweisungen für das bereits laufende Haushaltsjahr erst im Februar bekanntgegeben wurden.

Schließlich benötigten die Kommunen Planungssicherheit. "Schuld an dieser Verzögerungen ist die Staatsregierung, die viel zu spät mit der Aufstellung des neuen Doppelhaushalts für den Freistaat begonnen hat", stellen sie fest.

SPD und Verbände fordern seit Jahren eine Erhöhung

Die SPD-Landtagsfraktion wie auch die kommunalen Spitzenverbände in Bayern fordern darüber hinaus seit Jahren eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zur Stärkung der Haushalte von Städten, Gemeinden und Landkreisen. Dafür müsse aber der kommunale Anteil am allgemeinen Steuerverbund erhöht werden. "Der kommunale Anteil am allgemeinen Steuerverbund muss schrittweise von aktuell nur 12,75 Prozent auf zumindest 15 Prozent ansteigen, damit mehr Schlüsselzuweisungen in die Haushalte der Städte, Landkreise und Gemeinden fließen können."

