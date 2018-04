Warnstreik: Verdi ruft zur Kundgebung in Nürnberg auf

Gewerkschaft rechnet am 11. April mit Tausenden Demonstranten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Verdi macht ernst: Im Vorfeld der dritten und wahrscheinlich entscheidenden Verhandlungsrunde am 15./16. April erhöht die Gewerkschaft den Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber. Bei der zentralen Warnstreikkundgebung am 11. April in Nürnberg erwartet die Gewerkschaft 6000 bis 7000 Teilnehmer.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde möchte Verdi den Druck weiter erhöhen. Am 11. April findet die zentrale Warnstreikkundgebung in Nürnberg statt. Foto: lio



Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten beim Bund und den Kommunen eine Entgeltsteigerung von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr. "In der nächsten Verhandlungsrunde muss Klartext geredet werden, ein weiteres Taktieren und Hinhalten durch die Arbeitgeber würde den Tarifkonflikt unnötig zuspitzen", sagt Jürgen Göppner, Bezirksgeschäftsführer von Verdi-Mittelfranken. "Wer gute Arbeit erwartet, der muss auch gut entlohnen.“

Bayernweit werden in der nächsten Woche die Warnstreiks noch einmal deutlich ausgeweitet. Auf zwei zentralen Kundgebungen - am Dienstag, 10.4., für Südbayern in München und am Mittwoch, 11.4., für Nordbayern in Nürnberg - werden jeweils mehrere Tausend Beschäftigte ihren Unmut über das Verhalten der Arbeitgeber deutlich machen.

Bei der Kundgebung am 11. April in Nürnberg werden zwischen 6000 und 7000 Teilnehmer erwartet. In Mittelfranken werden schwerpunktmäßig das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, kommunale Verwaltungen, Bauhöfe, Stadtreinigungen und Müllabfuhr, Kommunale Verkehrsüberwachungen, Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Stadtwerke betroffen sein. Details zu den Streikbereichen werden durch Verdi-Mittelfranken am 9. April veröffentlicht.

Folgen hat der Warnstreik vor allem für Eltern von Kindern, die in städtischen Kitas betreut werden. Die Kitas hatte Verdi vorab informiert, weil es für viele Eltern äußerst schwierig ist, sich um eine anderweitige Betreuung ihrer Kinder zu kümmern. Während des Streiks soll es diverse Noteinrichtungen geben.

jhl