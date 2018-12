Warum regnet es eigentlich im Nürnberger Hauptbahnhof?

"Sanierungsarbeiten müssen über viele Monate geplant werden" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Leser ärgerte sich, dass im Hauptbahnhof auf dem Weg zum Gleis Wasser von der Decke tropft. Da hat Lokalredakteur Johannes Handl von den Nürnberger Nachrichten nachgehakt.

"Achtung Rutschgefahr": Eine gelbe Tafel warnt die Reisenden vor dem pitschnassen Boden im Nürnberger Hauptbahnhof. Wer zu den hintersten Bahnsteigen oder zurück in die Osthalle gehen möchte, sollte an den Treppenaufgängen zu Gleis 19 besonders vorsichtig sein. Dort stehen zwei Hindernisse – und zwar mitten im Weg. Der blaue Eimer läuft fast über. Auch der rote sammelt immer mehr Wasser, das von der Decke tropft.

