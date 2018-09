Was tun, wenn der Nachbar die Tür nicht mehr öffnet?

NÜRNBERG - Was tun, wenn der Briefkasten des Nachbarn überquillt oder man die Bekannte, mit der man sonst mindestens einmal pro Woche telefoniert, nicht mehr erreicht? Auskünfte über den Verbleib eines Freundes einzuholen, ist gar nicht so einfach.

Oft merken Bekannte und Nachbarn sehr schnell, wenn etwas nicht stimmt. Wenn beispielsweise der Briefkasten überquillt, ist das für viele ein Zeichen, das etwas passiert sein muss. Aber es ist gar nicht so einfach, in so einem Fall Hilfe zu bekommen. © Kai Remmers, dpa



Viele Jahre lang traf sich Hans Ehrentraut (Name geändert) wöchentlich mit einem Bekannten. So hatte er es auch an diesem Tag vor - doch der bereits etwas ältere Freund kam nicht zum ausgemachten Treffpunkt. Abgesagt hatte er auch nicht, was Hans Ehrentraut mehr als komisch vorkam, war das doch so gar nicht die Art seines langjährigen Freundes. Er fuhr zum Haus des Mannes, klingelte, doch niemand öffnete die Haustüre. Auch später am Abend war der Bekannte, der sonst immer zuverlässig zu den Treffen erschien oder, falls er einmal verhindert war, in jedem Fall absagte, telefonisch nicht zu erreichen. Ehrentraut kontaktierte die Nachbarin, die einen Schlüssel für die Wohnung hatte. Die beiden öffneten die Tür.

"Man hat sofort gesehen, dass die Wohnung überstürzt verlassen worden ist", sagt Ehrentraut. Instinktiv wandte er sich daraufhin an die Polizei. "Aber da bin ich schroff abgeblitzt." Wer er eigentlich sei und ob er überhaupt befugt wäre, Auskünfte über seinen Freund einzuholen, habe der Beamte gefragt, aus dem keine Infos herauszubekommen waren. Die Nachbarin, die derweil jedes Krankenhaus in Nürnberg abtelefonierte, hatte mehr Glück. Auf der Intensivstation einer Klinik lag der Mann - und verstarb dort wenig später.

Viele offene Fragen

Für Hans Ehrentraut lässt dieser Fall viele offene Fragen zurück. Was kann ich tun, wenn der Nachbar plötzlich die Tür nicht mehr öffnet oder ich die ältere Bekannte, die jeden Samstag zur gleichen Zeit ihren Wocheneinkauf erledigt, im Laden nicht mehr treffe? Anders ausgedrückt: An wen wende ich mich, wenn ich glaube, dem Nachbarn oder der Bekannten ist etwas zugestoßen?

"So einfach ist das gar nicht zu beantworten", sagt Michael Petzold von der Polizeipressestelle Mittelfranken. Natürlich sei die Polizei der erste Ansprechpartner, wenn man glaubt, jemandem ist etwas passiert, "aber Erwachsene haben grundsätzlich das Recht, sich überall auf der Welt frei zu bewegen, ohne sofort gesucht zu werden". Besteht etwa Gefahr für die Gesundheit oder gibt es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, dann sei das etwas anderes, so Petzold. Es gebe aber natürlich auch immer wieder Einzelfallentscheidungen. "Wenn uns jemand anruft und sagt, der Nachbar steht eigentlich jeden Tag um 6 Uhr morgens am Briefkasten und holt seine Zeitung, und plötzlich bleibt die Zeitung tagelang liegen, dann würden wir sicher eine Streife vorbeischicken", so Petzold. Eine Info, was die Polizei vor Ort dann herausgefunden hat, erhält der besorgte Anrufer - sofern er "nur" Freund oder Nachbar ist - dann allerdings auch nicht.

Zettel im Geldbeutel

Im Falle von Hans Ehrentraut habe der Kollege deshalb tatsächlich alles richtig gemacht. "Der Mann war bereits im Krankenhaus, hier ging es also nicht mehr darum, dass etwas passiert sein könnte." Eine Auskunft über den Verbleib eines Erwachsenen erhalten von der Polizei nur Familienmitglieder. "Selbst wenn wir wissen, dass etwas passiert ist, wir dürften es Nachbarn oder Freunden schlicht nicht sagen." Wer aber explizit möchte, dass Bekannte informiert werden, etwa weil die Verwandten sowieso zu weit weg wohnen, der kann sich einen Zettel in den Geldbeutel legen und darauf die Person notieren, die im Falle eines Unfalls oder Ähnlichem benachrichtigt werden soll. "Das geht ganz formlos, das kann auch ein Schmierzettel sein", so Petzold.

Etwas anders gelagert ist die Auskunftsmöglichkeit in Kliniken - weswegen die Nachbarin von Hans Ehrentraut irgendwann herausfinden konnte, wo sich der Bekannte befindet. "Wir geben ohne ausdrückliche Zustimmung eines Patienten keinerlei Auskunft über ihn", sagt Volker Kiemle, Pressesprecher des Martha-Maria-Krankenhauses, zwar. Bei der stationären Aufnahme wird diese Zustimmung allerdings direkt erfragt.

Stimmt der Patient zu, können die Mitarbeiter einer Klinik auch Freunden und Bekannten am Telefon zumindest die Frage beantworten, ob sich der Gesuchte in der Klinik befindet. "Kann sich der Patient nicht äußern, wird der behandelnde Arzt gründlich abwägen", so Kiemle. Ähnlich ist es im Klinikum Nürnberg. "Im Prinzip geht es ja auch darum, Besuche zu ermöglichen", sagt Doris Strahler von der Pressestelle. "Wenn Freunde und Bekannte anrufen und auf der Suche nach jemandem sind, bekommen sie deshalb eine Auskunft von uns."

Telefonkette hat mehrere Vorteile

Nicht erst darauf warten, dass der Briefkasten überquillt, damit jemand merkt, dass etwas nicht stimmt, wollen die Senioren, die sich an der Telefonkette von Roland Besendorfer beteiligen. Der Mitte 60-Jährige hatte den Rundruf vor zehn Jahren für seine heute 90-jährige Mutter initiiert. "Sie ist nicht mehr mobil, hat mich häufig angerufen und ich musste ihr immer wieder sagen, dass ich nicht so viel Zeit zum Plaudern habe", sagt Besendorfer. In erster Linie ging es ihm also um Unterhaltung für seine Mutter - aber die Telefonkette hat natürlich einen weiteren Vorteil.

Besendorfer kann sicher sein, dass es sofort auffallen würde, wenn seine Mutter nicht mehr ans Telefon geht. "Die Teilnehmer rufen uns teilweise täglich an", sagt Besendorfer. Dieses Ritual hat sich in den vergangenen zehn Jahren so fest im Alltag eines jeden etabliert, "da wenn einer nicht abhebt, dann stimmt was nicht" — eine Gewohnheit, die für die Polizei in diesem Fall wieder Grund genug wäre, um tätig zu werden.

An dem Senioren-Telefonring kann jeder teilnehmen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail.

