Waschanlage beschädigt Auto: Frau erstreitet Schadenersatz

Nürnbergerin forderte 5200 Euro – Urteil noch nicht rechtskräftig - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Schmutzig rein, zerkratzt raus: Eigentlich sollte ein Auto schöner aus der Waschstraße kommen, als es hereingefahren ist. Weil ihr Wagen recht ramponiert die Waschstraße verließ, stritt eine Nürnberger Autofahrerin um Schadensersatz.

Wer haftet eigentlich, wenn ein Auto in der Waschstraße beschädigt wird? Klar, es empfiehlt sich, die Antenne abzuschrauben, Fenster, Türen und das Schiebedach komplett zu schließen und einen möglichen Dachaufbau zu entfernen. Wenn es möglich ist, klappt man noch die Seitenspiegel ein. Und wer alles richtig machen will, liest die Hinweise und die Bedienungsanleitung seines Waschanlagenbetreibers, bevor er seinen Pkw hineinfährt – und dann kann es trotzdem noch passieren, dass es zu Schäden kommt.

Wie im Fall der Autofahrerin, die im Januar 2016 in Nürnberg ihren BMW X5 reinigen lassen wollte: An der Waschanlage blinkt ein Lichtsignal, wenn das Auto die richtige Längsausrichtung einnimmt, allerdings blinkt und piepst gar nichts, wenn der Pkw in der Querausrichtung nicht ganz richtig positioniert wird. Um alles richtig zu machen, rangierte die Frau mehrfach in der Anlage nach rechts und nach links – dass sie dabei die Mitte nicht traf, erkannte sie nicht, bekam sie doch weder einen visuellen noch einen akustischen Hinweis.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Da sie während des Waschvorgangs im Auto sitzen blieb, dies war zulässig, hatte sie quasi einen Platz in der ersten Reihe und konnte dabei zusehen, wie die Bürsten der Anlage mit der linken Fahrzeugseite kollidierten und das Auto beschädigten, eben weil es nicht exakt in Querrichtung mittig positioniert war.

Die Kundin reichte Klage ein und forderte 5200 Euro Schadenersatz – und das Landgericht Nürnberg-Fürth gab ihrem Ansinnen statt. Allerdings kürzte das Gericht ihren Anspruch um zwei Drittel. Sie hätte erkennen müssen, dass ihr Wagen erheblich schief stand und daher Beschädigungen drohten. Die Zivilkammer sieht aber auch eine Pflichtverletzung der Betreiber der Anlage. Allein dass dort die richtige Längsausrichtung per Lichtzeichen angezeigt wird, belege, dass es technisch möglich ist, vor falschen Parkpositionen zu warnen. Durch einen Servicemitarbeiter vor Ort oder technische Maßnahmen könnte verhindert werden, dass sich die Anlage überhaupt in Betrieb setzt, wenn ein Auto nicht in der Mitte parkt.

Der Hinweis in der Bedienungsanleitung, wonach "das Fahrzeug mittig zwischen die inneren Begrenzungsschienen der Waschanlage einzufahren und dabei optische Signale zur Positionierung zu beachten" seien, erwecke den Eindruck, dass eine falsche Position unabhängig von der Ausrichtung angezeigt werde. Rechtskräftig ist das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth (Az.: 2 O 8988/16) noch nicht.

Ulrike Löw