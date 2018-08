Wasser überflutet Straßen: Großeinsatz in Nürnberg

Eine Kindertagesstätte musste evakuiert werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwochmorgen brach ein großes Wasserrohr im Nürnberger Stadtteil Muggenhof. Die Feuerwehr ist vor Ort und kämpft in der Wandererstraße gegen die Wassermassen.

Die Wassermassen bahnten sich nach dem Rohrbruch schnell ihren Weg. Große Straßenflächen sind überflutet. © ToMa



Die Wassermassen bahnten sich nach dem Rohrbruch schnell ihren Weg. Große Straßenflächen sind überflutet. Foto: ToMa



Das Unglück geschah gegen 4.30 Uhr: Eine Wasserhauptleitung brach in der Wandererstraße aus bislang unbekannten Gründen und überflutete den Bereich zwischen Muggenhof und Eberhardshof. Betroffen waren vor allem eine Kleingartenanlage, ein Wohnblock sowie eine Kita und ein Hort der Friedrich-Wanderer-Schule. Die beiden Kinderbetreuungseinrichtungen wurden von den Mitarbeitern evakuiert. Im Zuge der Überschwemmungen musste zudem eine Bahnlinie gesperrt werden, und die Bundespolizei wurde verständigt.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlug ihnen bereits eine riesige Wasserfontäne entgegen. Daraufhin wurde zunächst versucht, das Wasser mithilfe von Sandsäcken einzudämmen. Trotz aller Bemühungen ließ sich nicht verhindern, dass die Keller mehrerer Anwesen überflutet wurden. Einsatzkräfte und Anwohner kämpften daraufhin gemeinsam gegen die Wassermassen.

Hoher Außendruck auf die Kellerwände

Wie Einsatzleiter Thomas Schertel berichtet, sei das Auspumpen der überschwemmten Keller unter ständiger Kontrolle des Außendrucks auf die Kellerwände. Dementsprechend müsse man bei den Einsatzarbeiten Vorsicht und Geduld walten lassen.

Bilderstrecke zum Thema Wasserrohrbruch in Nürnberg: Großeinsatz der Feuerwehr In der Nürnberger Wandererstraße herrschte am Mittwochmorgen Aufregung. Ein Wasserrohrbruch löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Ein Hort und eine Kindertagesstätte mussten aufgrund der Überflutung evakuiert werden.



Während die Feuerwehren damit beschäftigt sind, die Einrichtungen in der Wandererstraße zu sichern, sind außerdem noch mehrere Bewohner in einem überfluteten Schrebergarten eingeschlossen, die derzeit nicht evakuiert werden können. Diese haben sich aber in ein Gartenhaus zurückgezogen und bestätigten in Absprache mit den Einsatzkräften, dass es ihnen gut gehe.

Heiko Linder, der Pressesprecher der N-Ergie entschuldigte sich im Namen des Unternehmens bei allen Betroffenen und versicherte weitere Hilfe bei den Einsatzarbeiten zu. Etliche Baufahrzeuge der N-Ergie sind bereits vor Ort eingetroffen und unterstützen die Einsatzkräfte.

Erst im März stand die Maximilianstraße in Nürnberg unter Wasser, weil eine Leitung brach.

Der Artikel wurde mehrmals - zuletzt um 8.53 Uhr - aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.