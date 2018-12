Wasserflasche gestohlen: Ladendieb griff Polizisten an

Drei Beamte wurden verletzt - Dieb versuchte zu flüchten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 48-Jähriger hat am Dienstag ein halbes Dutzend Polizeibeamte beschäftigt: Angefangen hat alles mit einer geklauten Flasche Mineralwasser, am Ende musste der Ladendieb sogar gefesselt werden.

Der 48-jährige Mann wurde dabei erwischt, wie er aus einer Tankstelle in der Münchener Straße eine Flasche Mineralwasser stehlen wollte. Die Polizei wurde verständigt. Kurz nach Eintreffen der Beamten wurde der Mann aggressiv. Er verweigerte jegliche Kooperation und wollte seine Idendität nicht Preis geben. Nur unter Zwang gelang es den Beamten, den rabiaten Dieb ins Polizeiauto zu setzen. Als die Streife im Hof der Wache ankam, versuchte der mutmaßliche Dieb die Flucht - was verhindert werden konnte.

Doch der Widerstand ging jetzt erst richtig los. Er entwickelte eine so hohe Aggressivität, dass die Beamten Pfefferspray anwenden und ihn fesseln mussten. Als er dann nach längerem Hin und Her letztlich in eine Haftzelle getragen werden musste, konnte die Sachbearbeitung fortgesetzt werden. Die Bilanz: Drei Beamte erlitten Handverletzungen, blieben aber dienstfähig. Der Beschuldigte wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt.

Rurik Schnackig