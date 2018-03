Wasserrohrbruch in Nürnberg: Maximilianstraße gesperrt

Schlamm und Wassermassen auf der Fahrbahn - Ursache unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Wasserrohrbruch hat den Verkehr am Samstagabend auf dem Mittleren Ring lahmgelegt. Die Feuerwehr sperrte die Straße komplett, der Versorger musste die Wasserleitung abdrehen.

Ein Wasserrohrbruch legte den Verkehr auf dem Ring im Westen Nürnbergs lahm. © News5/Friedrich



Ein Wasserrohrbruch legte den Verkehr auf dem Ring im Westen Nürnbergs lahm. Foto: News5/Friedrich



Die Wassermassen ergossen sich gegen 20.15 Uhr über die Ringstraße. Zwischen der Reutersbrunnenstraße und der Fürther Straße sperrte die Feuerwehr die Strecke zeitweise komplett. Denn nicht nur Wasser, sondern auch Schlamm und Steine wurden auf die Straße gespült.

Der Wasserversorger konnte die Hauptverbindungsleitung um 20.30 Uhr abdrehen, wie die Main-Donau-Netzgesellschaft am Abend mitteilte. Nach Einschätzung der Experten "dürfte die Wasserversorgung der umliegenden Gebäude nicht beeinträchtigt sein", erklärte die Gesellschaft in ihrer Mitteilung. Allerdings könne es kurzzeitig zu Wassereintrübungen kommen.

Aktuell (Stand Samstag, 22.28 Uhr) sind in der Maximilianstraße in Höhe Peyerstraße beide Fahrspuren in Richtung Muggenhofstraße gesperrt. In der Gegenrichtung ist eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Straßensperrung soll voraussichtlich bis Sonntag erfolgen. Die Ursache für den Wasserrohrbruch ist noch unklar.