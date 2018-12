Wasserschäden: Hafenbrücke in Nürnberg teilweise gesperrt

NÜRNBERG - Starke Regenfälle haben am Montagabend dafür gesorgt, dass die Brücke über den Main-Donau-Kanal in beiden Richtungen für den Verkehr komplett gesperrt werden musste. Derzeit prüfen Brückenbauer vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör), wie groß die Schäden sind. Der Verkehr wird mindestens am gesamten Dienstag ruhen - allerdings nur noch teilweise.

Die Feuerwehr spülte auf der Hafenbrücke am Nürnberger Main-Donau-Kanal mit dem Schlauch einen der Ablaufkanäle frei. Foto: ToMa



Nachdem am Montag sintflutartige Regenfälle dafür gesorgt hatten, dass die Frankenschnellweg-Brücke über den Main-Donau-Kanal gesperrt werden musste, ist die Geduld der Pendler gefragt. Am Dienstag bleibt die Brücke über den Main-Donau-Kanal teilweise für den Verkehr gesperrt. Brückenbauer vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) sind derzeit damit beschäftigt, sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen.

Die Statik der Brücke sei nicht bedroht, gibt Sör-Sprecher André Winkel Entwarnung. Betroffen sei lediglich die Böschung, die vor dem Brückenfundament lagert, aber keine statische Funktion habe. Laut Winkel nehmen die Ingenieure am Dienstag Sondierungsbohrungen quer über die Fahrbahn vor. So wollen sie überprüfen, ob sich unter der Fahrbahn am Brückenanfang Hohlräume gebildet haben, die ein Absenken zur Folge haben könnten.

Die Stadt Nürnberg teilt nun in einer Pressemitteilung mit, dass die stadtauswärtige Fahrtrichtung nach ersten Untersuchungen wieder für den Verkehr frei ist. Stadteinwärts werde hingegen noch sondiert.

Das Wasser bahnte sich seinen Weg und quoll aus den Fugen, wie Winkel erklärte. Was die Ursache sei, könne man spontan nicht sagen. "Wir müssen der Sache buchstäblich auf den Grund gehen", sagt er und ergänzt: "Wir sind auf jeden Fall den ganzen Tag damit beschäftigt." Während die Schiffahrt von den Arbeiten nicht beeinträchtigt ist, bleibt die Donau-Straße unter der Brücke halbseitig gesperrt.

Der Artikel wurde um 11.50 Uhr aktualisiert.

