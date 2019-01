Weg mit dem Christbaum: Das sind Nürnbergs Sammelstellen

Hier werden Sie die nadelnden Tannen los!

NÜRNBERG - Wieder hat der Christbaum in vielen Haushalten für Glanz gesorgt, Tannenduft verströmt und behangen mit bunten Kugeln die Kinder begeistert. Doch selbst der schönste Weihnachtsbaum fängt irgendwann an zu nadeln und im Weg zu stehen. Auch 2019 gibt es in Nürnberg deshalb Sammelplätze, an welchen die ausgedienten Tannenbäume kostenlos entsorgt werden können - hier gibt es alle Infos zur Christbaumsammlung.

Auch wenn er um Weihnachten ein treuer, glanzvoller Begleiter war, heißt es Anfang Januar in den meisten Haushalten: Raus mit dem Baum! Wie in jedem Jahr hat die Stadt Nürnberg wieder eine Liste mit Sammelplätzen veröffentlicht, an welchen die Weihnachtsbäume an verschiedenen Tagen kostenlos abgeholt werden. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass die Bäume frühestens einen Tag vor dem genannten Abfuhrtermin zu den Sammelplätzen gebracht werden dürfen. Wer schon früher Abschied vom Weihnachtsgefährten nehmen möchte, kann die nadelnde Tanne natürlich jederzeit zum Wertstoffhof bringen.

(Sollte die Karte nicht dargestellt werden, klicken Sie bitte auf diesen Link.)

