Wegbegleiter in die deutsche Gesellschaft

Migrationsberater helfen Zuwanderern, sich im Land zurechtzufinden — Stellen reichen bei weitem nicht aus - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Den Wohlfahrtsverbänden fehlen zahlreiche Migrationsberater, um mit dem starken Zuzug von Flüchtlingen umgehen zu können. Sie fordern mehr Hilfe von der Bundesregierung.

Durch die hohe Zahl an Flüchtlingen kommen auch die Migrationsberater der Wohlfahrtsverbände an ihre Grenzen. Sie wollen mehr Unterstützung. © dpa



Jeder Einwanderer, der nach Deutschland kommt, kann sich an die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) wenden. Die Sozialpädagogen der Wohlfahrtsverbände begleiten beispielsweise Amerikaner, Rumänen oder Türken auf ihrem Weg in die deutsche Gesellschaft. Und seit dem vergangenen Jahr auch immer mehr Flüchtlinge aus dem Nahen Osten.

Solange diese in den Asylbewerber-Unterkünften sind, werden sie dort von Fachkräften betreut. Doch sobald sie ihre Duldung oder Anerkennung haben und in einer eigenen Wohnung leben, stehen sie alleine da. „Wir helfen ihnen, sich bei den Behörden und im Alltag zurechtzufinden“, sagt Martina Sommer von der Nürnberger Arbeiterwohlfahrt (Awo). Der Verband organisiert in Nürnberg zusammen mit dem Roten Kreuz, der Caritas und der Stadtmission die Migrationsberatung.

56 zusätzliche Betreuer

Aktuell kümmern sich gerade einmal knapp 30 Sozialpädagogen um sämtliche Zuwanderer, die Beratung brauchen. „Allein durch die 8500 Flüchtlinge in Nürnberg benötigen wir 56 zusätzliche Stellen“, rechnet Wolfgang Tereick von der Stadtmission vor. Auf einen Betreuer kommen etwa 150 Zuwanderer. Sie müssen von sich aus aktiv werden und sich direkt an die Geschäftsstellen der Wohlfahrtsverbände wenden. „Viele kennen den Begriff ,Rotes Kreuz‘ und wissen, dass sie dort Hilfe bekommen“, erzählt Christine Limbacher vom BRK. Dennoch hätten viele Migranten keine Ahnung, was ihnen zusteht.

In der Regel läuft die Beratung drei bis fünf Jahre. Neben Antragstellungen für diverse Ämter kümmern sich die Berater auch um Fragen zu Bildung und Arztbesuchen. Die Kosten für Personal und Räume müssen die Verbände etwa zur Hälfte tragen, die anderen 50 Prozent kommen von staatlicher Seite als Förderung. „Die Höhe der Förderung reicht einfach nicht mehr aus. Es wird immer schwieriger, alles zu finanzieren“, sagt Tereick von der Stadtmission.

Zu wenig Dolmetscher

Da viele Flüchtlinge nur Arabisch sprechen, bräuchten die Wohlfahrtsverbände viel mehr staatlich geprüfte Dolmetscher. „Auch hier fordern wir die Bundesregierung auf, neue Stellen zu schaffen“, sagt Michael Schwarz von der Caritas. „Es kamen eine Million Menschen, aber der Bund hat sich um die Folgen nicht ausreichend gekümmert.“

Michael Schobelt von der Arbeiterwohlfahrt betont, dass es den Verbänden nicht darum gehe, dauerhaft mehr Stellen herauszuschlagen: „Wir sind momentan in einer Notsituation und brauchen jetzt Hilfe.“ Und schließlich sei absehbar, dass in den kommenden Monaten noch mehr Menschen eine Chance auf eine Duldung oder eine Anerkennung in Deutschland haben.

BENJAMIN HUCK