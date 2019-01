Wegen "auffälliger Person": Polizeieinsatz am Plärrer

Verdächtiger wurde in Bahn angetroffen - Keine Gefahr für Bevölkerung - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Gerade während viele Pendler am Freitagnachmittag ihre Heimreise antreten wollten, hat ein Polizeieinsatz in der Nürnberger Innenstadt enormes Aufsehen erregt: Die Einsatzkräfte mussten zum U-Bahnhof Plärrer ausrücken, weil ein Mann auffällig geworden war.

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag gegen 15.04 Uhr alarmiert, weil sich in einer Bahn der Linie U1 am Plärrer eine Person verdächtig verhalten hat. Etliche Polizisten waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Laut ersten Informationen seien die Einsatzkräfte auch mit Maschinenpistolen ausgestattet gewesen und hätten sich vor den Eingängen zur U-Bahn platziert. Die Polizei konnte tatsächlich den beschriebenen Mann vor Ort antreffen.

In welcher Weise dieser "auffällig" geworden wäre, konnte die Polizei nicht nennen. So hätten der Verdächtige und ein Zeuge sehr widersprüchliche Angaben gemacht, die nun im Zuge einer Zeugenaussage geprüft werden müssen. Laut Angaben der Polizei konnte der Einsatz schon nach kurzer Zeit beendet werden, nun würden die Ermittlungen folgen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm