Wegen Baustelle: Autos fahren durch die Wöhrder Wiese

Dringende Straßenarbeiten sorgen für Umleitung durch Grünanlage - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Die Straßenerneuerung zwischen Blumenstraße und Hadermühle sorgt für Aufregung: Wegen der Baustelle gibt es vor Ort vom 12. bis 23. September nicht nur eine Totalsperre, sondern auch eine heikle Umleitung für Anwohner und Kunden des Reha-Zentrums durch die Wöhrder Wiese.

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer jeden Alters nutzen die Wöhrder Wiese. Der südliche Wiesenweg (hinten) wird vom 12. bis 23. September als Umleitung für Anwohner und Kunden des Reha-Zentrums freigegeben, während die Straße zur Hadermühle samt Gehsteigen runderneuert wird (siehe Skizze). © Foto: Michael Matejka



Seit der Erneuerung des Goldbachstegs im Herbst 2013 steht die Sanierung des Straßenastes ab der Blumenstraße bis zur Hadermühle weit oben auf der Dringlichkeitsliste des Servicebetriebs Öffentlicher Raum (Sör). Die Fahrbahn sei "in einem sehr schlechten Zustand", betont Bürgermeister und Sör-Werkleiter Christian Vogel, weshalb die Totalsanierung "dringend notwendig" sei.

Als Konsequenz hat Sör nun die Arbeiten für den 12. bis 23. September terminiert. In diesem Zeitraum ist im Stadtteil Gleißbühl der Bereich ab der Einmündung Blumenstraße bis zum Anwesen Hadermühle 1 inklusive der Goldbachbrücke für Fahrzeuge komplett gesperrt. Dadurch stand die Stadt vor dem Problem: Wie kommen Anwohner mit dem Auto nach Hause beziehungsweise Kunden des Reha-Zentrums an ihr Ziel?

Sör hat sich dafür entschieden, in der Wöhrder Wiese den südlichen Wiesenweg freizugeben. Die Zufahrt erfolgt am Wöhrder Talübergang in südlicher Richtung kurz nach der Konrad-Adenauer-Brücke. Mit dieser Umleitung greift die Stadt den Notnagel vom Herbst 2013 auf. Schon damals durften Anwohner auf dem Rad- und Gehweg durch die Grünanlage fahren, für Radler und Fußgänger gab es daneben eine Ausweichtrasse.

„Gute Erfahrungen gemacht“

Laut Vogel habe man damals in den sechs Wochen "gute Erfahrungen gemacht", es sei "relativ vernünftig gelaufen". Vogel räumt wegen der vielen Nutzer des Wöhrder Wiesenwegs, zu denen Kindergärten und Schulklassen gehören, durchaus ein, dass die Umleitung "nicht schön ist". Er appelliert aber an gegenseitige Rücksichtnahme und verspricht neben einer exakten Beschilderung auch regelmäßige Kontrollen durch die Polizei.

Obwohl Sör mit Datum 2. September Info-Briefe an die Anwohner der Hadermühle verteilt hat und laut Vogel alle Beteiligten früh eingebunden worden habe, zeigt sich Vorstadtverein-Wöhrd-Chef davon Knut Engelbrecht überrascht. Er spricht von einer "komplizierten Lösung", die ihm nicht bekannt gewesen sei. Vogel verspricht derweil: "Wir werden alles tun, damit es ganz schnell geht."

Jo Seuss