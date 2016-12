Wegen Böller? Container und Auto brennen in Nürnberg

NÜRNBERG - Alarm in der Sperberstraße: Ein Auto und mehrere Container sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Nürnberger Südstadt in Flammen aufgegangen.

Randvoll mit Schaum: In der Sperberstraße ist am frühen Freitagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Foto: ToMa/Reitmayer



Von diesem Glascontainer ist nur noch das Gerüst übrig. Foto: ToMa/Reitmayer



Ein zerstörtes Auto, viel Schaum und geschmolzenes Plastik blieben in der Sperberstraße übrig, nachdem die Feuerwehr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Brand gelöscht hatte.

Das Feuer war gegen 0.20 Uhr in einem Altkleidercontainer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten mehrere Container und ein daneben geparktes Fahrzeug bereits lichterloh. Nach ersten Informationen wurde der Brand vermutlich durch einen in den Altkleidercontainer geworfenen Silvesterböller ausgelöst. Über den entstandenen Sachschaden ist noch nichts bekannt.

