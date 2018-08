Wegen Dosenpfand: Mann bewirft Verkäuferin mit Weinflasche

Er wollte in dem Geschäft am Nürnberger Hauptbahnhof sein Dosenpfand einfordern - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Unbedingt loswerden wollte ein Mann in der Nacht zum Montag seine Getränkedose: In einem Geschäft im Nürnberger Hauptbahnhof verlangte er zunächst das Pfand. Als die Mitarbeiterin ihn abwies, griff er nach einer Weinflasche - und holte aus.

Weil eine Mitarbeiterin eines Geschäfts eine leere Getränkedose nicht zurücknehmen wollte, rastete ein Unbekannter völlig aus: Am frühen Montagmorgen betrat er ein Geschäft im Nürnberger Hauptbahnhof und wollte eine leere Pfanddose zurückgeben.

Die Verkäuferin jedoch verwehrte ihm die 25 Cent und wies ihn stattdessen darauf hin, dass die Dose in diesem Laden nicht zurückgegeben werden könne. Daraufhin geriet der Unbekannte derart in Rage, dass er sich kurzerhand eine volle Weinflasche aus einem Regal nahm. Dann holte er aus und schleuderte die Flasche in die Richtung des Kopfes der 28-Jährigen.

Anschließend floh der Unbekannte. Glücklicherweise traf die Flasche ihr Ziel nicht und verfehlte die Frau. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ein.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.