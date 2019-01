Wegen gewaltsamen Raubes: Polizei fahndet nach zwei Männern

Die Tat ereignete sich in der Lothringer Straße in der Nürnberger Südstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die beiden Männer hatten einen Mann in der Nürnberger Südstadt angegriffen und bestohlen. Um die beiden zu finden, ruft de Polizei jetzt die Bevölkerung zur Mithilfe auf - mit einer genauen Täterbeschreibung.

Gegen 20.45 Uhr hatten zwei Männer in der Südstadt in Nürnberg am vergangenen Freitag einen 29-Jährigen angegriffen, der in der Lothringer Straße unterwegs war. Die beiden Unbekannten nahmen dem Mann zuerst sein Mobiltelefon ab und verletzten ihn zudem mit einer Stichwaffe. Danach flohen sie.

Die Polizei fahndet nun nach den zwei Tätern. Beschreibung des ersten Täters: Etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, normale Figur, längerer dunkler Bart, schwarze Jacke mit Kapuze (weiße Streifen auf der Kapuze), rotes Zeichen oder Emblem auf der Brust, weiße Turnschuhe. Täter 2: Etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, kräftige Figur, dunkel bekleidet. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 2112-3333 melden.

ankl