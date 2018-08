Wegen Hitze: Ventilatoren in Nürnberg ausverkauft

Die hohen Temperaturen sorgen für eine große Nachfrage nach den Geräten - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - In der Wohnung und im Büro ist weiter schwitzen angesagt: Ventilatoren und Klimageräte sind in den großen Nürnberger Elektromärkten derzeit ausverkauft.

Am Servicetelefon von Saturn läuft ein Spruchband ab, bevor der Anrufer überhaupt mit der Filiale des Elektronikriesen an der Vorderen Ledergasse verbunden wird: "Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle und der damit verbundenen hohen Nachfrage sind Ventilatoren und Klimageräte praktisch ausverkauft. Leider können wir Ihnen keine Auskunft dazu geben, wann diese verfügbar sind", sagt eine Frauenstimme.

Auch in der Nürnberger Filiale sieht es mau aus, erklärt kurz darauf eine Sprecherin. Wir sind von den Herstellern abhängig und können leider nicht sagen, wann wir wieder Ventilatoren und Klimageräte bekommen." Informieren könne man sich im Onlineshop. Wenn bei der gewünschten Ware allerdings keine Lieferzeit angegeben ist, dann sei sie gerade nicht in dem Laden vor Ort vorrätig.

Die gleiche Telefonansage ist auch in der Hotline bei Mediamarkt geschaltet, der mit Saturn die größte Elektronik-Fachmarktkette Europas bildet. Bei "Expert Tevi" an der Rothenburger Straße schauen hitzegeplagte Kunden derzeit ebenfalls in die Röhre: "Alles weg", sagt eine Sprecherin. "Und ich kann momentan auch nicht sagen, ob und wann wieder etwas kommt." Sie rät Käufern, ab und zu telefonisch direkt in der Filiale nachzufragen.

Längere Wartezeiten für Klimageräte gibt es auch im Onlineshop bei Conrad Electronic an der Fürther Straße. Bei einigen prankt schon der Hinweis "Ausverkauft".

horn