Wegen Streiks: Neun Flüge am Nürnberger Airport annulliert

Betroffen sind Flüge der Airlines Eurowings und Lufthansa - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Der Ausstand des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen hat auch Auswirkungen auf den Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport: Mindestens neun Flüge mussten annulliert werden.

Auch wenn sicht das Sicherheitspersonal des Nürnberger Airports nicht bei den Warnstreiks am Dienstag beteiligt, ist der Flughafen indirekt betroffen. Neun Flüge wurden deshalb annulliert. © dpa



Das Sicherheitspersonal am Nürnberger Flughafen hat - anders als das in anderen deutschen Airports - heute Vormittag die Arbeit aufgenommen. Doch die Streiks in Hamburg, Frankfurt und München, um nur ein paar direkt betroffene Flughäfen zu nennen, hinterlassen auch in Nürnberg Spuren. Neun der für heute geplanten 102 An- und Abflüge sind gestrichen worden, sagt Airport-Sprecher Christian Albrecht. Betroffen sind Flüge der Airlines Eurowings und Lufthansa, die von Nürnberg aus Hamburg, Frankfurt sowie München ansteuern.

"In erster Linie sind Geschäftsreisende betroffen, weniger Touristen", sagt Albrecht. Die Passagiere erhalten von ihren Airlines entsprechende Hinweise per SMS, E-Mail oder mit einer Push-Nachricht auf ihr Handy. "Wir gehen nicht davon aus, dass hier bei uns uninformierte Fluggäste stranden", sagt er. Ausschließen könne man jedoch nicht, ob der Nürnberger Airport in diesem Arbeitskampf nicht doch noch bestreikt wird.

Alexander Brock